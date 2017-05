Superbike, Inghilterra: Sykes conquista la Superpole

In occasione del round inglese del Mondiale Superbike, Tom Sykes conquista la sua prima Superpole stagionale. Sul circuito di Donington, il pilota della Kawasaki sigla il miglior tempo (1'26"641) precedendo di 364 millesimi il compagno di team Jonathan Rea. Scatterà dalla prima fila anche Chaz Davies, terzo con la Ducati Panigale (+0"697). Seguono Alex Lowes su Yamaha (+0"897) e Marco Melandri sull'altra Ducati, quinto con un gap di +1"177.





Sykes dimostra ancora una volta di essere imprendibile a Donington abbassando di 1 decimo il record da lui stesso siglato nel 2016. Il pilota della Kawasaki, reduce da ben 4 anni di successi sulla pista inglese con 8 gare consecutive vinte, centra la prima Superpole dell'anno (la 39esima in carriera) rifilando quasi 4 decimi al campione del Mondo in carica, attuale leader della classifica e compagno di teamLontano quasi 7 decimi è invece Chaz Davies che partirà dalla terza posizione in griglia. Scivola sul più bello mentre stava facendo il suo miglior giro Leon Haslam con la Kawasaki del team Puccetti mentre Melandri è quinto dietro a. Più indietro gli altri italiani con Lorenzo Savadori (Aprilia) dodicesimo a +2"009 da Sykes. Non superano la Superpole 1 il sammarinese Alex(15esimo), De Rosa (18esimo), Russo (20esimo) e Badovini (22esimo).