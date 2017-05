Investito in bici, Hayden lotta per la vita

Un terribile incidente ha coinvolto Nicky Hayden, il cantauro statunitense della Superbike ed ex campione del mondo di MotoGP nel 2006, investito nel pomeriggio a Misano Adriatico mentre si allenava in bicicletta, la sua seconda grande passione. Il 36enne del Kentucky ha subito due forti traumi, addominale e cranico, e dopo le prime cure dei paramedici e al pronto soccorso di Rimini, è stato trasferito al "Bufalini" di Cesena dove si trova in condizioni gravissime.

Secondo quanto ricostruito, Hayden è stato centrato in pieno da un'auto, una Peugeot 206 guidata da un 30enne del posto, nei pressi di una rotonda: il centauro è stato sbalzato dalla bicicletta, finita nel fosso, ed è finito prima sul cofano, poi ha sfondato il parabrezza ed infine ha terminato il suo terribile volo sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi e, in stato di incoscienza, è stato portato al pronto soccorso di Rimini: da lì, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena, nosocomio che vanta anche un eccellente reparto di neurochirurgia.

Hayden si trovava in Romagna dopo aver corso il Round d'Italia di Superbike a Imola con il team Honda nello scorso weekend. Tantissimi i messaggi sui social network per il 36enne del Kentucky che versa in condizioni disperate: "Non mollare amico mio!!" il tweet di Iannone, "Forza Nicky, continua a lottare" scrive Lorenzo, "Ti mando tutta la forza del mondo", le parole di Marquez, "Si può solo pregare per Nicky Hayden, forza campione", il messaggo di Melandri. C'è anche un tweet di un ciclista come Vincenzo Nibali, un messaggio di rabbia: "Ma lo capite che siamo la parte più debole in strada! In gioco c'è la vita!! Forza Nicky Hayden".

