Superbike, Davies il più veloce nelle libere a Laguna Seca

Tutto il fascino del 'Cavatappi'. Torna in pista la Superbike nel Gran Premio di Laguna Seca, round otto del Mondiale. Nelle prove libere è il gallese Chaz Davies il più veloce con la sua Ducati che ferma il cronometro sul tempo di 1'23"425. Nonostante le altissime temperature che rendono più complicato stabilire giri veloci ed una lunga permanenza ai box, Davies riesce a volare in pista dopo il brutto botto di Misano e gli unici dubbi sono quelli sulla sua tenuta fisica. Alle spalle del ducatista si piazzano la Kawasaki di Jonathan Rea, vicinissimo al gallese, e Marco Melandri, lontano sette decimi dalla prima posizione.

Sotto il secondo di ritardo della vetta restano anche Fores (Ducati), Camier (MV Agusta), Lowes in sella alla migliore Yamaha (deludente invece l'altra R1 di van der Mark) e Torres (Bmw), con un super de Angelis (Kawasaki), capace di risalire sino alla decima posizione. La sessione di prove libere è stata interrotta per alcuni minuti con l'esposizione della bandiera rossa a causa della caduta di Bradl (14°) al Cavatappi, con la necessità di far entrare in pista i mezzi per la rimozione della Honda del tedesco. Nulla di grave per lui, ma la sua moto è rimasta assai danneggiata.