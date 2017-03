Tim Cup: tripudio Lazio nel derby, Roma al tappeto

Trionfo Lazio nella semifinale d'andata della Tim Cup, il primo derby notturno dopo 4 anni. All'Olimpico i biancocelesti sconfiggono 2-0 la Roma grazie alle reti di Milinkovic-Savic nel primo tempo e di Immobile nella ripresa. I giallorossi, apparsi sotto tono, avranno bisogno di una grande rimonta nella gara di ritorno se vogliono puntare alla finalissima.



Nellaspazio ai solitialle spalle di. Larisponde con Immobile e Felipe Anderson in attacco. La prima occasione è dei biancocelesti con un colpo di testa direspinto in tuffo da Alisson. Il portiere giallorosso si ripete poco dopo sulla gran botta dal limite di. Laappare troppo contratta e la Lazio ne approfitta passando in vantaggio al 30' conche, arrivato a rimorchio, mette dentro col destro il perfetto assist di Felipe Anderson. I giallorossi provano a reagire ma il colpo di testa diè impreciso e così la squadra di Inzaghi va negli spogliatoi in vantaggio di una rete.La Roma fatica a trovare spazi anche nella ripresa e lava ad un passo dal raddoppio al 59' con un bel destro diche sibila il palo.subito dopo colpisce il palo esterno dopo una percussione centrale. Inzaghi inseriscee la mossa risulta indovinata. L'esterno sguscia via sulla destra a un distratto, mette dentro perche, al 78' infila il 2-0. Nel finale inutile il forcing della, lasi impone 2-0 e mette una seria ipoteca sulla finale.