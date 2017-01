Tim Cup: Roma show, poker alla Sampdoria

La Roma batte 4-0 la Sampdoria all'Olimpico e vola ai quarti di finale di Tim Cup dove sfiderà la sorpresa Cesena che ha fatto fuori il Sassuolo. La squadra di Luciano Spalletti, reduce da tre vittorie di fila in campionato, debutta al meglio nella competizione superando i doriani di Marco Giampaolo grazie alla rete nel primo tempo di Nainggolan e ai gol nella ripresa di Dzeko, El Shaarawy e ancora Nainggolan a tempo scaduto.





