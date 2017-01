Tim Cup: il Napoli cala il tris e vola ai quarti

Missione compiuta per il Napoli che batte 3-1 lo Spezia al San Paolo e centra la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente dell'ottavo tra Fiorentina e Chievo. La vittoria della squadra di Sarri, a dispetto di quanto dica il risultato, non è stata così semplice. Subito in vantaggio al 3' grazie a una splendida percussione centrale di Zielinski conclusa con un destro angolato, gli azzurri vengono raggiunti al 35' quando Piccolo sorprende Rafael con una conclusione dal limite dell'area deviata in modo decisivo da Albiol.





Si va al riposo sull'1-1, poi nella ripresa ilaccelera e per i liguri è notte fonda. Al 55' grande apertura diperche al volo di destro lascia partire un gran tiro che finisce sotto l'incrocio sul palo più lontano. Due minuti più tardi arriva il 3-1:va via a due avversari sulla destra e mette in mezzo un pallone cheinsacca col petto da due passi. Per l'attaccante è ildopo quelli messi a segno in campionato contro. All'80' esordio in maglia azzurra per, prelevato dal, e triplice fischio finale dell'arbitro. Ilva ai quarti, loesce dallaa testa altissima.