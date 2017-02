Tim Cup: Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Juventus e Napoli si affrontano allo Stadium nella semifinale d'andata della Tim Cup. I bianconeri, a +7 sulla Roma in campionato, hanno messo una seria ipoteca anche sul passaggio ai quarti di Champions battendo 2-0 il Porto in trasferta. I partenopei, scossi dalle parole del Presidente De Laurentiis contro Sarri nel post partita del Bernabeu, stanno vivendo un periodo di crisi, culminato con il ko interno con l'Atalanta.





Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnicoi ha chiesto ai suoi di tenere alta la guardia e di non sottovalutare il, desideroso di riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni. L'allenatore bianconero non avrà a disposizione(trauma contusivo al ginocchio destro),(risentimento ai muscoli dell'addome) e(gastroenterite). I riflettori saranno puntati ancora una volta sul grande ex dell'incontro,, già in gol nella gara di campionato vinta dallain casa e capocannoniere dellacon 19 reti.Ed è proprio il tabù delloche ildovrà cercare di sfatare: in sei gare disputate dai partenopei nel nuovo impianto torinese sono arrivate altrettante sconfitte con appena 2 gol segnati e ben 14 subiti. L'ultima affermazione degli azzurri a Torino (Stadio Olimpico) risale ad un match di Serie A della stagione 2009-2010 con un 2-3 firmato da(doppietta) e Datolo. Dopo la trasfertagli animi si sono surriscaldati: Sarri, finito al centro delle critiche di De Laurentiis, preferisce non parlare per evitare di alimentare ulteriori polemiche. Molto probabilmente il suo futuro dipenderà da questo finale di stagione e laè sicuramente un obiettivo da non trascurare.Neto; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. AllegriReina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Mertens. All. Sarri