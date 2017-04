Tim Cup, arbitri semifinali: a Banti Napoli-Juventus

La Tim Cup entra sempre più nel vivo. Martedì e mercoledì sono infatti in programma i ritorni delle semifinali di Coppa Italia. Si comincia il 4 aprile alle 20.45 con l'attesissimo derby Roma-Lazio che sarà diretto da Nicola Rizzoli di Bologna. All'andata i biancocelesti si imposero 2-0 grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Immobile e i giallorossi sono dunque chiamati a ribaltare il risultato se vogliono accedere alla finalissima. A rendere ancora più interessante la stracittadina sarà il ritorno delle due curve dopo i lavori di ammodernamento dell'Olimpico con la rimozione delle barriere.

Mercoledì sera, sempre alle 20.45, andrà in scena la partitissima Napoli-Juventus, bis della gara pareggiata 1-1 poche ore fa in campionato. Nella semifinale d'andata di Coppa Italia i bianconeri si imposero 3-1 in rimonta. Dopo il gol iniziale di Callejon, a punire gli uomini di Sarri furono Dybala (autore di una doppietta) e il grande ex Higuain. A dirigere la delicatissima sfida del San Paolo sarà Luca Banti, fischietto di Livorno.