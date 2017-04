"Il mio futuro? Dopo il derby se ne può parlare. E' una partita fondamentale che determina una finale e i miei calciatori lo sanno bene". Parla così Luciano Spalletti alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio nella quale la Roma è chiamata a ribaltare lo 0-2 incassato nel match d'andata. Non sarà un'impresa semplice per i giallorossi, ma il tecnico toscano si mostra piuttosto sereno in conferenza stampa: "Loro sono una squadra forte e sono supportati dal risultato dell'andata, ma noi abbiamo forza e struttura mentale per la rimonta. Siamo convinti di poter passare il turno, c'è la possibilità di mettere la ciliegina su una torta gustosissima".

Il grosso punto interrogativo riguarda le condizioni fisiche di De Rossi, il cui utilizzo non è affatto certo: "Valuteremo bene Daniele, siamo nelle condizioni di scegliere e scegliere bene - precisa Spalletti -. Probabilmente troveremo una difesa chiusa e il tiro da fuori diventa un'arma importante, ma nella mia squadra ce l'hanno in tanti: penso a Paredes, Nainggolan, Strootman".