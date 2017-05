Coppa Italia: trionfa la Juventus, 2-0 alla Lazio

La Juventus non sbaglia. I bianconeri battono 2-0 la Lazio in finale di Coppa Italia e mettono così in bacheca il primo trofeo stagionale. All'Olimpico decidono le reti di Dani Alves e Bonucci, biancocelesti volenterosi soprattutto nella ripresa ma poco precisi. Cinici gli uomini di Allegri nel concretizzare subito le occasioni da gol create. Per la Juventus arriva così la dodicesima Coppa Italia, staccando così ulteriormente le inseguitrici (Roma a quota 9).





Parte forte lae su una verticalizzazione diperl'attaccante ha subito la palla del vantaggio, ma il suo tiro colpisce il palo abattuto e l'azione sfuma. Non sbaglia, invece,al 12', cross dalla sinistra die tiro di controbalzo ad incrociare del terzino brasiliano che complice il rimbalzo del pallone battee porta i suoi sull'1-0. Il raddoppio arriva al 24', angolo di, spizzata ancora una volta die tap-in vincente da pochi passi diche mette al sicuro il risultato. Nella ripresa è un'altra, più propositiva soprattutto dopo l'ingresso in campo di, ma nonostante le tante occasioni creata il gol non arriva. Pericoloso soprattuttodi testa in due circostanze. Laè brava ad addormentare la partita abbassando i ritmi. Lanel finale non ne ha più e lapuò far festa. Dodicesima Coppa Italia per i bianconeri, terza consecutiva, adesso la concentrazione degli uomini dipuò rivolgersi al match dello, battere ilsignificherebbe non solo scudetto ma anche tanto tempo a disposizione per preparare la supersfida contro ilnella finale diche potrebe significare Triplete.