Tom Brady-Gisele Bundchen, 8 anni d'amore

Tom Brady e Gisele Bundchen sono una delle coppie più belle e amate dello star system, e hanno condiviso coi fan i loro festeggiamenti per l'ottavo anniversario di matrimonio. Campione di football americano e stella dei New England Patriots lui, ex top model e fidanzata di Leonardo Di Caprio lei, brasiliana atipica per i capelli biondi, le lentiggini e gli occhi azzurri: sono felici con i due figli, Benjamin, 7 anni, e Vivian, 4.

"Mi hai reso felice fin dal primo giorno. Felice anniversario amore della mia vita", ha scritto Brady. "Amo essere il tuo partner nella danza della vita. Felice anniversario amore mio. Ti amo", le parole di Gisele. Entrambi su Instagram hanno diffuso una foto del giorno del loro matrimonio, una data speciale per una coppia ben più che speciale, affiatati coi loro figli, lei che non ha nostalgia delle passerelle e segue lui tifando quando è in campo e festeggiando nelle vittorie.