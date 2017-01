Nfl: Rodgers trascina i Packers ai playoff, flop Redskins

Ultima giornata di regular season e ultimi verdetti in Nfl. I Packers vincono 31-24 il match di Detroit contro i Lions grazie ad una prova super del quarterback Aaron Rodgers, capace di lanciare 300 Yds con 4 Td pass. Green Bay vola così ai playoff. Fuori dalla post-season anche i Redskins che pagano amaramente la sconfitta per 19-10 subita in casa per mano dei New York Giants, già sicuri del passaggio alla seconda fase.

I Patriots battono 35-14 i Dolphins e si aggiudicano il titolo di miglior squadra di tutta la regular season Nfl (e quindi anche della speciale classifica di Afc) con un record di 14 vittorie e 2 sconfitte. New England conquista anche il vantaggio del fattore campo dei playoff di Conference. Per Tom Brady 276 yards lanciate con 3 Td pass. Bye al primo turno anche per Atlanta e Kansas City che si impongono rispettivamente 38-32 sui New Orleans Saints e 37-27 sui San Diego Chargers.

Si chiude, invece, con un ko (27-13) contro i Philadelphia Eagles il cammino in regular season dei Dallas Cowboys, già certi del primo posto nella Nfc. Per la prima volta dal 2003 (Bucs e Raiders), non accedono ai playoff le squadre che si sono giocate l'ultimo Super Bowl, i Denver Broncos campioni uscenti (vincenti 24-6 sui Raiders) e i Carolina Panthers, battuti nella notte 17-16 dai Tampa Bay Buccaneers.

Le classifiche finali di Conference

AFC:

1) New England (bye)

2) Kansas City (bye)

3) Pittsburgh

4) Houston

5) Oakland

6) Miami

NFC

1) Dallas (bye)

2)Atlanta (bye)

3) Seattle

4) Green Bay

5) NY Giants

6) Detroit

Il programma dei playoff

AFC WILD CARD

1. Houston-Oakland, sabato 7 gennaio

2. Pittsburgh-Miami, domenica 8 gennaio

NFC WILD CARD

3. Seattle-Detroit, sabato 7 gennaio

4. Green Bay-NY Giants, domenica 8 gennaio

DIVISIONAL ROUND

AFC

5. New England-Vincente gara 2, sabato 14 gennaio

6. Kansas City- Vincente gara 1, domenica 15 gennaio

NFC

7. Atlanta-Vincente gara 4, sabato 14 gennaio

8. Dallas-Vincente gara 3, domenica 15 gennaio