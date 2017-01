Nfl, playoff: i Packers stendono i Cowboys, festa Steelers

Nella notte Nfl un field goal da 51 yard siglato allo scadere da Mason Crosby regala ai Green Bay Packers la vittoria per 34-31 a Dallas sui Cowboys e l'accesso alla finale della Nfc Conference contro gli Atlanta Falcons, ultimo atto prima del Super Bowl LI. Successo esterno anche per i Pittsburgh Steelers che si impongono 18-16 all'Arrowhead Stadium di Kansas City e accedono all'AFC Championship Game dove affronteranno i New England Patriots.





Definite dunque le due finali diche andranno in scena in Italia nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio:Ancora una volta protagonista è il quarterbackche trascina i suoial successo non solo con 356 yards lanciate e 2 Td pass, ma soprattutto con un completo in corsa da 36 yds su un 3° down e 20 che Cook mette terra. In piazzola si presenta il kickerche da 51 yds riesce nell'impresa di centrare i pali regalando ail successo sui Cowboys, teste di serie numero 1. A Dallas non bastano idel rookieGara più difensiva quella andata in scena nel Missouri e vinta dagliin volata.si impone senza segnare mete ma grazie ad una prestazione da cecchino del kickerche mette a segno 6 calci su 6 (record dei playoff).