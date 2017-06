Scherma, Europei: è bronzo per l'Italia nel fioretto maschile a squadre

Arriva la settima medaglia per l'Italia agli Europei di scherma di Tbilisi. Gli azzurri del fioretto maschile a squadre, infatti, hanno battuto la Germania nella finale per il terzo e quarto posto con il punteggio di 45-40, regalando al medagliere tricolore il terzo bronzo nella rassegna in corso in Georgia. Al terzultimo assalto, Giorgio Avola, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Lorenzo Nista erano avanti di 9 lunghezze.

L'Italia rialza subito la testa agli Europei di scherma in Georgia e, dopo la sconfitta nella semifinale contro la Russia per 45-40, batte la Germania con lo stesso punteggio nella finale per il terzo e quarto posto e conquista il bronzo nel fioretto maschile a squadre. Il team azzurro, composto da Giorgio Avola, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Lorenzo Nista, regala quindi la settima medaglia tricolore nella competizione continentale in corso a Tbilisi, tre delle quali abbinate al gradino più basso del podio.

Gli azzurri conducono il match sin dalle sue battute iniziali, costruendo un vantaggio che, al terzultimo assalto, è di 9 punti, con il risultato che recita 35-26. Il penultimo, però, vede un'iniziale rimonta dei tedeschi, che con cinque stoccate su sei si portano a -5 insidiando il bronzo dell'Italia, che conserva però un +6 alla fine del parziale. La doppia stoccata iniziale nell'ultimo assalto taglia le gambe alla Germania, che non riesce ad avvicinarsi agli azzurri, che chiudono la contesa con il +5 ed il risultato finale di 45-40. Seconda medaglia agli Europei di Scherma per Daniele Garozzo e Giorgio Avola, vincitori rispettivamente dell'oro e del bronzo nel fioretto maschile individuale. Per l'Italia, che guida il medagliere della rassegna, si tratta invece della settima medaglia: l'ottava, oro o argento che sia, arriverà dopo la finale di sciabola a squadre femminile tra le azzurre e la Russia.