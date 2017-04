Pro Recco, è record: 72 esima vittoria consecutiva in Serie A1

Doveva essere record, e record è stato: la Pro Recco vince la sua 72esima partita di fila nella Serie A1 di Pallanuoto e raggiunge la Teodoro Volley in questa speciale classifica. Ad eccezione dei liguri e di Ravenna, nessuna squadra, nella storia dei campionati sportivi italiani, aveva mai ottenuto questo storico risultato. Alle Piscine Manara, i ragazzi di Vujasinovic si impongono con il risultato di 8-10 (2-4, 3-5, 1-0, 2-1) sulla BPM Sport Management. Partita ipotecata già dopo i primi due quarti, con il parziale di 5-9. Negli ultimi due quarti gli uomini di Baldineti provano a riavvicinarsi, ma la sostanza non cambia.





Dal, giorno dell’ultima sconfitta perin casa della, la Pro Recco, in Serie A1, ha solo vinto. Nella stagione 2014/2015, dopo la sconfitta ci sono state benvittorie, di cuinella regular season enei Play-off. Nell’annata 2015/2016, invece, sono statele vittorie:nella regular season, dopo il passaggio a 14 squadre, enei Play-off (semifinale cone finale dcudetto con). Infine, levittorie consecutive in questa stagione, a cui va sommato il risultato delle Piscine Manara di questa sera. L’ennesimo record per la, il club di pallanuoto più titolato del mondo.