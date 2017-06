Tuffi, Europei: Verzotto-Batki, arriva il bronzo

Seconda medaglia per l'Italia agli Europei 2017 di tuffi a Kiev e secondo successo firmato da Maicol Verzotto che, dopo l'oro con Elena Bertocchi nel sincro dal trampolino da 3 metri, concede il bis conquistando la medaglia di bronzo insieme a Noemi Batki nel sincro dalla piattaforma da 10 metri. Gli azzurri chiudono col punteggio di 299.58, dietro la Russia, argento con 300.30, e la Gran Bretagna, oro con 308.16.

La delusione di Londra 2016 diventa gioia per Maicol Verzotto e Noemi Batki che, dopo il quarto posto di 12 mesi fa, fanno un passo in più ed è decisivo per salire sul podio e conquistare la medaglia di bronzo nel sincro dalla piattaforma da 10 metri agli Europei 2017 di tuffi a Kiev, in Ucraina. Sono loro a firmare il secondo titolo italiano in questa rassegna dopo l'oro nel sincro dal trampolino da 3 metri che l'atleta bolzanino aveva centrato in coppia però con Elena Bertocchi. Loro, che in passato avevano vinto gareggiando insieme a Tania Cagnotto, ora esultano davanti all'ex campionessa che festeggia nei panni di telecronista.

La gara è tiratissima, gli azzurri vanno in testa a due tuffi dalla fine, poi la Batki commette qualche errore e ad un tuffo dalla fine Gran Bretagna e Russia sorpassano. Nell'ultima esecuzione l'Ucraina fallisce e così l'Italia conquista con merito il podio con 299.58 punti, 4 in meno dell'anno scorso quando furono quarti: l'oro è dei britannici Lois Toulson e Matthew Lee con 308.16 punti mentre l'argento è della Russia con Yulia Timoshinina e Viktor Minibaev.