Nuoto, Assoluti 2017: tris Detti, in 20 ai Mondiali

Sono stati gli Assoluti di Riccione di Gabriele Detti! Il livornese, vincitore col record italiano dei 400 e primo negli 800 davanti a Gregorio Paltrinieri, fa tripletta nei 200 stile libero dove vince in 1'46"64, a soli 9 centesimi dal record italiano di Emiliano Brembilla nel 2009, e stacca il pass per i Mondiali di Budapest, uno dei 20 azzurri qualificati per la prossima rassegna iridata. Detti trascina anche Filippo Megli, secondo, che firma il personale in 1'47"38 e si qualifica per la staffetta 4x200.





Giornata dianche neidove Giacomostampa il primato in, 8 centesimi meglio del suo precedente tempo dello scorso agosto, e nei, vinti inda Lucache sbriciola il 2'10"39 nuotato agli. Entrambi sono aicome Simonache, dopo il successo negli 800, si ripete neiin, migliore prestazione mondiale stagionale. Successi ma ancoraper Martinanei, per Silvianei, per Ilarianeie per Niccolònei