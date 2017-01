Federica Pellegrini nuota con la tartaruga

Capodanno e vacanze al caldo per Federica Pellegrini che è volata alle Maldive in compagnia di Giovanni Malagò e famiglia, e persino Filippo Magnini, con cui la vociferata crisi appare superata. Aldilà dei pettegolezzi la campionessa di Spinea appare felice e rilassata come documentano gli scatti postati su Instagram, si tiene in forma facendo jogging col presidente del Coni, oltre che grande amico della nuotatrice, e nuota anche con le tartarughe marine.



La Pellegrini non ha mai nascosto la paura del mare e in particolare il nuotare dove non vede il fondo ma stavolta, alle Maldive, Federica si è messa pinne, maschera e boccaglio e in apnea si è tuffata vicino alla barriera corallina e si è messa a nuotare vicino ad una tartaruga marina: il tutto è stato ripreso e postato sui social network della campionessa di Spinea. "Che cosa magnifica", il commento felice di Federica che si sta proprio godendo queste vacanze in vista di una stagione che avrà il suo apice in estate con i Mondiali di Budapest.



Che cosa magnifica....😍😍🐢🐢 Un video pubblicato da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 2 Gen 2017 alle ore 04:14 PST