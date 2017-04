CIO: Ascani nominato membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico

In occasione del rinnovo delle Commissioni del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), il Presidente CIO, Avv. Thomas Bach, ha nominato il Prof. Franco Ascani di Milano (Presidente della FICTS - Fédération Internationale Cinema Television Sportifs), Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO presieduta dal Dr Ching-Kuo Wu, Membro dell’Esecutivo del CIO. L’importante incarico internazionale (unico italiano nella Commissione) premia il lavoro svolto e programmato per la diffusione dei Valori Olimpici attraverso le molteplici iniziative internazionali intraprese dalla FICTS, in particolare con la Foundation for Culture and Olympic Heritage del CIO e costituisce un significativo riconoscimento per la cinquantennale attività dedicata al Movimento sportivo dal Prof. Franco Ascani, attuale Presidente della FICTS, Presidente della UESpT - Union Européenne Sport pour Tous, Direttore del Master Universitario in “Sport Management, Marketing & Society” dell’Università di Milano-Bicocca.

Le Commissioni nominate dal Presidente del CIO registrano, inoltre, un ulteriore equilibrio per le rappresentanze di genere (le quote rosa sono pari al 38% con incremento del 70% rispetto al 2013) e per la provenienza continentale (aumento del numero di membri provenienti da America, Asia e Africa) dei componenti le Commissioni stesse.



Ascani, che in passato ha fatto parte della Commissione Educazione e Cultura Olimpica, ha partecipato, in vesti diverse, aedizioni dei Giochi Olimpici. La revisione apportata alla nuova composizione delle Commissioni del CIO riflette la filosofia iniziata dae fornirà un valido supporto per l’attuazione della roadmap destinata a cambiare il futuro del Movimento Olimpico.