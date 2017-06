Boxe: Blandamura-Goddi, titolo europeo a St. Vincent

Un ritorno atteso 26 anni, tra il pugilato e la Valle d’Aosta. Ildi, riapre alla grande boxe, grazie alla OPI Since 82 della famiglia, che ha realizzato quello che sembrava impossibile: riportare il pugilato con la P maiuscola, in una struttura di classe capace di dare visibilità e spettacolo anche oltre i confini nazionali. Era dal 27 febbraio, che non si accendevano le luci per illuminare un ring nel salone aostano. La storia del pugilato nella regione dell’Alta Italia ha un curriculum corposo, iniziato nel ’49, poco dopo il grande conflitto mondiale che sconvolse l’Europa. Appuntamenti che portarono in Valle i migliori italiani e non pochi campioni stranieri, in particolare nel periodo di maggiore attività di Rodolfoe della colonia Fernet Branca diretta da Rocco. Stavolta sono ia riprendere il discorso interrotto nel ’91.. Questo il biglietto da visita di un sabato da sottolineare con la matita rossa. L’evento maggiore riguarda la sfida europea dei medi, una delle categorie più prestigiose, con due protagonisti italiani, altro motivo di curiosità, entrambi di grande valore e prospettive che guardano oltre i confini europei. Campione è il romano Emy(26-2), sfidante il sardo Alex(30-1-1) al primo tentativo. Il campione ha un fraseggio tecnico notevole, veloce e mobile, anche se non possiede il pugno al tritolo. L’isolano ha boxe più essenziale, ma è cresciuto parecchio nelle ultime stagioni e l’occasione è troppo ghiotta per farsela sfuggire. I pronostici strizzano gli occhi al campione, ma il gap è davvero minimo, come conferma Merkur-win la società delle scommesse operativa per l’evento. Un ulteriore stimolo in più nel contesto di una serata all’inglese con nove incontri in programma.Da non perdere il massimo francese nato in Camerun, ormai alla soglia di un sfida mondiale. Si tratta Carlos(34-3-1), reduce dal trionfo a Macao contro Marcin(17-5) che gli è valso l’Intercontinentale IBF. Christiansta tessendo la tela per ottenere l’opportunità mondiale, magari contro Anthony(18) re WBA e IBO. Avversario diil croato(27-11) esperto e resistente, quello che ci vuole per assicurare battaglia. Un altro massimo, questa volta di casa nostra, l’imbattuto Matteo(18) inattivo per una serie di infortuni che lo hanno tormentato per un anno e mezzo. Il rientro contro il georgiano(8-1) non è da sottovalutare, considerato che non si tratta di un collaudatore seriale, ma di un pugile dal pugno pesante che sale sul ring per vincere.ha progetti ambiziosi perche non può permettersi distrazioni. Per il cruiserdopo la sconfitta di misura per la cintura UE del marzo scorso a Helsinki contro, un match soft, rappresentato dal magiarogià battuto. Al supermedio Andrea(17-4), non certo un novellino, atleta dai grandi mezzi, ma dal rendimento alterno idanno un’ulteriore opportunità di fronte al varesino(4-2), atleta di grande temperamento, quindi idoneo a impegnarlo severamente. Il veneto e veterano(41-5-1) nonostante i 35 anni e una carriera iniziata nel 2004, europeo dal 2012 al 2014, nutre ancora ambizioni e il test spagnolo(3-3) darà una risposta al quesito. Il superleggero(21-3) freme per recuperare il tempo perduto e il georgiano(18-11-1) darà una prima risposta in prospettiva. Da osservare il leggero romano(9), una delle speranze concrete del nostro boxing, che troverà(7-3) un moldavo residente in Italia, guerriero che non conosce paura. Anche se favorito,non avrà vita facile. Un debutto non guasta mai. E’ il caso di, superleggero che vive tra Italia e Spagna e affronta il milanese(0-4-2) che non ha mai avuto fortuna con i giudici. Serata fiume, seguita da, che dalle 22 entrerà in funzione, per dare immagini della riunione più importante della stagione. Buon divertimento.