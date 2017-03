Atletica, Europei Indoor 2017: fantastico Donato, argento nel triplo a 40 anni

Fantastica impresa di Fabrizio Donato che, a 40 anni, conquista la medaglia d'argento nel salto triplo agli Europei di atletica indoor in corso di svolgimento a Belgrado. Il frusinate, che alle Olimpiadi di Londra 2012 aveva vinto il bronzo, si siede sul secondo gradino del podio con la misura di 17 metri e 13 centimetri, solo 7 centimetri in meno del portoghese Nelson Evora che vince l'oro. Argento al tedesco Max Hess (17,12).



La terza medaglia in carriera a un Europeo indoor, dopo l'oro del 2009 a Torino e l'argento del 2011 a Parigi, ha un sapore speciale per Donato, da oggi più che mai Highlander azzurro. A quarant'anni abbondanti (li ha compiuti il 14 agosto scorso) il sette volte campione italiano di salto triplo regala all'Italia una soddisfazione enorme - e per certi versi inaspettata - anche alla Kombank Arena di Belgrado. Eseguito subito il primo salto in odore di podio, Donato rimane seduto per tutti i tre turni successivi nei quali la classifica non subisce più modifiche.



Solo quando la medaglia è ormai certa, l'azzurro tenta l'ultimo salto non andando oltre la misura di 16,43 ma ricevendo comunque la giusta e meritata ovazione da parte del pubblico. L'va a un altro veterano, ilNelson, che salta solo 7 centimetri in più. Uno solo invece il centimetro che separa la misura di Donato da quella del tedesco, che si deve accontentare del