World Baseball Classic 2017: spareggio amaro, Italia a casa

Finisce allo spareggio il sogno dell'Italia di volare alla seconda fase del World Baseball Classic 2017. Gli azzurri di Marco Mazzieri perdono 4-3 contro la corazzata Venezuela a Guadalajara nella sfida dentro fuori del girone D e sono costretti a tornare a casa nonostante i fuoricampo di Andreoli e Liddi: la Vinotinto, sotto 2-1, ribalta la partita nel nono e ultimo inning e si guadagna il pass per San Diego.

Dopo la vittoria all'esordio col Messico e la sconfitta al decimo inning col Venezuela, l'Italia si guadagna lo spareggio con la Vinotinto per provare a volare alla seconda fase del World Baseball Classic ma a vincere sono le stelle di Omar Vizquel che si impongono 4-3 in rimonta e giocheranno a San Diego contro Stati Uniti, Porto Rico e Repubblica Dominicana, ovvero il meglio al mondo. La partita di Guadalajara inizia però bene per gli azzurri di Marco Mazzieri che vanno immediatamente sull'1-0 nel primo inning grazie ad Andreoli, portato a casa del doppio di Descalso.

Per 5 inning il punteggio resta bloccato, col lanciatore azzurro AJ Morris che spegne le mazze Vinotinto. Nel sesto inning sul monte sale Trey Nielsen e lì arriva l'1-1 del Venezuela segnato da Herrera. L'Italia non ci sta e torna subito in vantaggio nel settimo con l'home run di Andreoli per il 2-1. Gli azzurri accarezzano il passaggio del turno ma nel nono inning, il Venezuela ribalta tutto all'ultimo attacco: il lanciatore DeMark viene subito colpito dal fuoricampo del fenomeno Cabrera per il 2-2, poi arriva un doppio profondo di Odor che porta a casa Solarte, e infine il 4-2 lo segna proprio Odor sul bunt di Escobar.

L'Italia ha l'ultima chance per riaprire il discorso: pronti via e Alex Liddi batte il fuoricampo del 4-3, poi però nell'ordine Cecchini, Maggi e Andreoli vengono eliminati e così è il Venezuela a vincere e a passare il turno.