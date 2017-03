World Baseball Classic 2017: Porto Rico travolto, Usa campioni!

Non c'è stata storia al Dodger Stadium di Los Angeles dove gli Stati Uniti padroni di casa travolgono 8-0 Porto Rico e conquistano il loro primo titolo mondiale. Gli Usa, che nella gara d'esordio della seconda fase del World Baseball Classic a San Diego avevano perso 6-5 contro i caraibici, si prendono la rivincita nella sfida più importante, trascinati dal lanciatore Marcus Stroman, perfetto e nominato MVP del torneo.

Per la seconda edizione consecutiva Porto Rico si presenta alla gara per il titolo (nel 2013 perse 3-0 con la Repubblica Dominicana) mentre per gli Stati Uniti è la prima volta grazie al successo in semifinale contro il Giappone, vincitore nelle prime due edizioni del World Baseball Classic nel 2006 e nel 2009. Al Dodger Stadium di Los Angeles gli Usa si presentano con Marcus Stroman sul monte di lancio per provare a vendicare la sconfitta di San Diego nella seconda fase contro i caraibici, arrivati imbattuti alla finalissima.

Il lanciatore dei Toronto Blue Jays è assolutamente perfetto, non concede punti nei 6 inning in cui sta in campo ed elimina tre battitori al piatto. Al resto ci pensa l'attacco degli Stati Uniti: nel terzo inning apre le marcature Kinsler con un fuoricampo da due punti per il 2-0, nel quinto inning il 4-0 è segnato da Kinsler e Yelich, poi nel settimo Brandon Crawford porta a casa i punti di Arenado e Hosmer, e Stanton mette il singolo per il 7-0 di McCuthcen; nell'ottavo inning è un singolo di McCutchen a mandare a punto Arenado per il definitivo 8-0.

Un successo netto e meritato, il primo per gli Stati Uniti guidati dal manager Jim Leyland e trascinati nella finale da un maestoso Marcus Stroman, il lanciatore, eletto meritatamente MVP del World Baseball Classic, che regala il titolo mondiale agli americani lui che gioca in una franchigia canadese, i Toronto Blue Jays, e che avrebbe potuto giocare per Porto Rico viste le origini della madre.