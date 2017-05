Lega Pro 2016-17, andata ottavi playoff Girone A, Girone B, Girone C: risultati, marcatori e cronaca

Sabato 20 maggio



Giana Erminio-Pordenone 2-1

Primo round alla Giana Erminio: la squadra di Albè, nell'andata degli ottavi di finale dei playoff di Lega Pro, stende 2-1 il Pordenone. Avvio di gara equilibrato al Città di Gorgonzola, in cui è Zappa a sfiorare il gol con un missile dalla distanza disinnescato da Viotti. Il vantaggio, però, è di marca biancazzurra: Perico pesca in area Bruno che di testa non lascia scampo a Tomei. I padroni di casa nei minuti successivi sfiorano il raddoppio ma vengono gelati al 45' da Cattaneo, che intercetta un rilancio di Marotta e insacca di potenza. Al 57' la Giana torna avanti dal dischetto: Tomei atterra Marotta in area causando un penalty che Pinardi trasforma puntualmente. Nel finale i ragazzi di Tedino si riversano nella metà campo avversaria, ma la Giana regge e conquista una vittoria d'oro, in attesa della gara di ritorno del Bottecchia, prevista per mercoledì 24.



Reggiana-Juve Stabia 2-1

Squillo della Reggiana: al Mapei Stadium i granata superano 2-1 in rimonta la Juve Stabia nella gara d'andata degli ottavi di finale dei playoff di Lega Pro. Le vespe pungono subito al 16': Mastalli coglie il tiro deviato di Cutolo, si gira in area e col mancino trafigge Narduzzo portando in vantaggio gli ospiti. La squadra di Menichini, dopo la rete incassata, comincia a carburare: il palo di Contessa (tiro-cross) precede il pareggio su rigore di Cesarini, che al al 34' trasforma il penalty da lui stesso conquistato. A mettere il sigillo sulla rimonta della Regia è Ghiringhelli al 58', che converte in rete il traversone di Carlini. Negli ultimi minuti l'intensità cala e la Juve Stabia fatica a rendersi pericolosa: nella gara di ritorno del Menti i gialloblù dovranno necessariamente vincere per qualificarsi.



Domenica 21 maggio



Virtus Francavilla-Livorno 0-0

Al Giovanni Paolo II prevale la noia: nell'andata degli ottavi di finale dei playoff, Virtus Francavilla e Livorno confezionano uno sterile 0-0, che permetterà ai labronici di affrontare la partita di ritorno con due risultati su tre a disposizione. Il copione della gara è chiaro sin dalle prime battute di gioco: i padroni di casa fanno la partita, mentre la squadra di Foscarini adotta una strategia prettamente difensiva, con l'obiettivo di chiudere tutti gli spazi e pungere in contropiede. L'occasione più importante della partita è la traversa colpita al 45' da Nzola: lo stesso centravanti biancazzurro, però, si rende protagonista nel finale di gara di un'evitabile espulsione che gli vieterà la trasferta di Livorno.



Lucchese-Albinoleffe 1-0

Lucchese in orbita: i rossoneri stendono 1-0 l'Albinoleffe nella gara d'andata degli ottavi di finale dei playoff di Lega Pro. Primo tempo combattuto, ma avaro di emozioni: le squadre, disposte entrambe con il 3-5-2, si limitano a vicenda e a risentirne è lo spettacolo. Nella ripresa la trama non cambia e i ritmi si abbassano lentamente: l'unico a provarci è Loviso, che su calcio di punizione impensierisce Nobile in due occasioni. Quando lo 0-0 sembra scritto, ci pensa Bruccini a far esplodere il Porta Elisa con una perfetta punizione che non lascia scampo a Nordi. Mercoledì 24 il secondo round all'Atleti Azzurri di Italia: appuntamento alle ore 20.30.



Casertana-Alessandria 1-1

Pari patta tra Casertana e Alessandria: termina 1-1il match dei playoff tra campani e grigi, lasciando ancora tutto aperto in vista della gara di ritorno. Primo tempo di marca piemontese, con la squadra di Pillon che segna lo 0-1 con l'altoatesino Fischnaller al 15'; nel prosieguo i grigi hanno un paio di altre chance per bissare, mentre i Falchetti non sembrano particolarmente ispirati. nella ripresa però Taurino, entrato da poco, incorna gli uomini di Pillon sfruttando un retropassaggio assassino di Celjak. La gara si innervosisce nel finale ma il risultato non cambia più.



Sambenedettese-Lecce 1-1

Un 1-1 nel segno dei bomber: sono Mancuso e Caturano, capocannonieri rispettivamente di Sambenedettese e Lecce, a decidere l'ottavo di finale dei playoff fra marchigiani e pugliesi. Partita vivace nei primi 45' minuti, con i giallorossi che si vedono annullare una rete a Ciancio per fuorigioco e i marchigiani che sfiorano il gol con Agodirin, ben neutralizzato però da Perrucchini. In avvio di secondo tempo accade di tutto: prima i rossoblù segnano il gol del vantaggio con Mancuso al 47', poi il Lecce si conquista un rigore trasformato da Caturano. Poco dopo l'arbitro assegna un penalty anche alla Samb, ma un miracoloso Perrucchini para sia il tiro di Mancosu sia la ribattuta. Finisce così, con un pari che lascia tutto aperto in vista del ritorno.



Cosenza-Matera 2-1

Al San Vito-Gigi Marulla non si passa: il Cosenza ha la meglio per 2-1 sul Matera nella gara d'andata degli ottavi dei playoff. Nel primo tempo apre le marcature Blondett al 22' con un colpo di testa; il vantaggio calabrese viene però annullato da Negro, che al 32' trasforma un calcio di rigore riportando i lucani in parità. Nella ripresa il Bue vede rosso e perde la testa: dopo la rete di Statella che riporta i silani in avanti, Casoli tira una craniata a un avversario e si fa espellere. Nel finale la doppia ammonizione del rossoblù Pinna restituisce la parità numerica.



Piacenza-Parma 0-0



Un derby a reti bianche. Finisce 0-0 lo scontro dei playoff fra, una partita avara di grandi occasioni se non per qualchenel finale. Nel primo tempo si vede tanto possesso palla e praticamente nessuna chance: a tenere il pallino del gioco sono i crociati, che non concretizzano però verso la porta di. Nel finale si accendono i Lupi con un tiro di. Partenza più aggressiva dei biancorossi nella ripresa, cone Cazzamalli che mettono i brividi ai ducali. In pieno recupero però i gialloblù restituiscono il favore con un'incornata die un gran tiro dineutralizzato da Miori.