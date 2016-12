Basket, Serie A: risultati e classifica in diretta. Live

Reggio Emilia vince 91-87 il big match della 13esima giornata di serie A al PalaDozza di Bologna contro la capolista Milano e per l'EA7 Emporio Armani le difficoltà aumentato, con la panchina di coach Jasmin Repesa sempre più a rischio. I campioni d'Italia dominano all'inizio, toccano anche il +17 ma poi la Grissin Bon rimonta, mette la testa avanti all'intervallo e la spunta nel finale punto a punto. Brilla Aradori, autore di 26 punti.



Venezia si candida al ruolo di anti Milano al termine del 2016. Nella 13esima giornata di serie A la Reyer vince 73-60 a Varese rovinando il debutto di coach Caja e infila la settima vittoria consecutiva. Tutto facile per Avellino contro Capo d'Orlando e per Brindisi contro Caserta. Sassari asfalta Torino, Cantù batte in volata il fanalino di coda Cremona, colpi esterni di Trento a Brescia e di Pistoia a Pesaro.