Sci, SuperG Kitzbuehel: Mayer beffa super Innerhofer sulla Streif

L'austriaco Matthias Mayer trionfa nel Super Gigante di Kitzbuehel con il tempo di 1'11"25 beffando di appena 9 centesimi Christof Innerhofer. L'azzurro, al rientro dopo la caduta di Santa Caterina, incanta sulla mitica pista Streif rimanendo in piedi su uno solo sci nel corso della prima parte di gara. Sul gradino più basso del podio sale invece lo svizzero Beat Feuz (+0"44). Bene anche gli altri italiani con Dominik Paris 6° e Peter Fill 7°.



Al rientro dall'infortunio e dopo essere stato costretto a saltare le prove di discesa libera, Innerhofer centra il miglior risultato della stagione, un secondo posto stellare conquistato su quella che è la pista più affascinante e difficile del calendario di Coppa del Mondo, la Streif di Kitzbuehel. L'azzurro, scattato col pettorale 8, è stato bravissimo a rimanere in equilibrio con un’acrobazia su uno sci solo per diversi istanti in uscita da una delle primissime curve del tracciato. A beffarlo ci ha pensato il padrone di casa Matthias Mayer che, partito col 13, è riuscito ad imporsi di appena 9 centesimi.





Ottima, nel complesso, la prova del team Italia con che chiude sesto (+0"79) e Peter settimo (+0"84).