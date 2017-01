Sci, slalom Zagabria: fuori Shiffrin, vince Zuzulova

Per la prima volta in questa stagione lo slalom non è di Mikaela Shiffrin: a Zagabria, nella quinta prova di specialità in Coppa del Mondo, la statunitense esce nella prima manche (non accadeva dal 29 dicembre 2012) e così a trionfare è Veronika Velez Zuzulova. La slovacca precede la connazionale Petra Vhlova mentre terza è la ceca Sraka Strachova. Ottavo posto per Chiara Costazza, la migliore delle italiane.



Regala sorprese lo slalom di Zagabria, quinta prova di Coppa del Mondo fra i pali stretti. Nella prima manche vanno fuori big come Loeseth, Holdener, Manuela Moelgg e Mikaela Shiffrin, la statunitense reduce da 12 vittorie di fila nella specialità e che non veniva eliminata dal 29 dicembre 2012. La favorita diventa così Veronika Velez Zuzulova che è la più veloce nella prima manche e si conferma anche nella seconda, fermando il cronometro sul 2'02"53 e centrando così la prima vittoria stagionale, la quinta in carriera.





Seconda è un'altra slovacca, la talentuosa Petra, 11 anni più giovane di Velez, che realizza il miglior tempo nella seconda manche ma non le basta per vincere. Completa il podio la ceca Sarka, quarta è la svedese Fridamentre quinta è l'austriaca Bernadetteche peggiora il secondo posto della prima manche. La migliore e unica italiana che completa la gara è Chiara, ottava ad oltre 2 secondi dalla vincitrice; fuori invece Irenee Manuela. Nellagenerale di Coppa del Mondoresta al comando condavanti aidi, aidie aidi Sofiamentre in quella dil'americana conduce sì conma ne ha soli 10 di vantaggio rispetto a Velez