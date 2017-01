Sci, Slalom Schladming: Kristoffersen beffa Hirscher, quinto Gross

Henrik Kristoffersen trionfa nello Slalom Speciale di Schladming in Austria con il tempo complessivo di 1'39"83. Beffato di appena 9 centesimi l'idolo di casa, il cinque volte campione della Coppa del Mondo di sci, Marcel Hirscher. Sul terzo gradino del podio sale invece il russo Alexsander Khoroshilov (+0"63). Il migliore degli italiani è Stefano Gross, giunto quinto con un ritardo di +1"54 dal vincitore dello Slalom notturno.





Quinta vittoria stagionale su sette apparizioni inche si dimostra ancora una volta la vera bestia nera di Hirscher. L'austriaco non riesce così a bissare il successo di due giorni fa ottenuto a Kitzbuehel. L'austriaco resta comunque saldamente in vetta alla classifica generale con 368 punti di vantaggio proprio sul norvegese. Terzo un sempre più sorprendenteche, anel 2015, ha conquistato la prima e fin qui unica affermazione in Coppa del Mondo. Serata di luci e ombre per gli italiani con Gross che si piazza quinto a un centesimo di distacco dal quarto posto di Julien. Manfredchiude 12esimo (+2"53), Tommaso20esimo (+3"25) e Giuliano Razzoli 22esimo (+3"54). Cade nel corso della seconda manche, invece, Patrickche si accascia sulla pista per un problema al ginocchio.