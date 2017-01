Sci, Mondiali St. Moritz 2017: calendario, gare e risultati in diretta. Live

Dal 7 al 19 febbraio vanno in scena i Mondiali di sci 2017 nella splendida cornice di St. Moritz, in Svizzera. Gli atleti e le atlete del Circo Bianco rappresentanti di oltre 70 Nazioni si ritrovano nelle due settimane più importanti della stagione per giocarsi le medaglie iridate. La manifestazione prende il via martedì 7 febbraio con il Super Gigante femminile e si conclude come di consueto con lo Slalom Speciale maschile, in programma domenica 19 febbraio. St. Moritz ospita per la quinta volta nella storia la rassegna iridata, dopo le edizione del 1934, 1948, 1974 e 2003.

Il calendario completo dei Mondiali di sci a St. Moritz

Martedì 7 febbraio

Super-G Donne (ore 12)



Mercoledì 8 febbraio

Super-G Uomini (ore 12)



Venerdì 10 febbraio

Combinata Donne (prima manche ore 10, seconda manche ore 13)



Sabato 11 febbraio

Discesa Libera Uomini (ore 12)



Domenica 12 febbraio

Discesa Libera Donne (ore 12)



Lunedì 13 febbraio

Combinata Uomini (prima manche ore 10, seconda manche ore 13)



Martedì 14 febbraio

Team Event (ore 12)



Giovedì 16 febbraio

Slalom Gigante Donne (prima manche ore 9.45, seconda manche ore 13)



Venerdì 17 febbraio

Slalom Gigante Uomini (prima manche ore 9.45, seconda manche ore 13)



Sabato 18 febbraio

Slalom Speciale Donne (prima manche ore 9.45, seconda manche ore 13)