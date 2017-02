Sci, Mondiali 2017: sorpresa Schmidhofer in SuperG, delusione Goggia

I Mondiali 2017 di sci alpino a St. Moritz iniziano senza squilli per l'Italia nel SuperG femminile. L'attesa Sofia Goggia è soltanto decima mentre la migliore è Elena Curtoni, quinta: a sorpresa la vittoria è andata all'austriaca Nicole Schmidhofer, al primo successo in carriera, che precede Tina Weirather; terza per soli 3 centesimi Lara Gut, la favorita della vigilia. Nulla da fare per Lindsey Vonn e Anna Veith, uscite di pista.

Si aprono con una sorpresa i Mondiali 2017 di sci alpino a St. Moritz, in Svizzera. Nel SuperG femminile si impone l'austriaca Nicole Schmidhofer: la 27enne conquista la prima vittoria in carriera proprio nella rassegna iridata, chiude col tempo 1'21"34 e precede l'atleta del Lichtenstein Tina Weirather, seconda a 33 centesimi, e la svizzera Lara Gut, terza a 36 centesimi, molto delusa lei che era la favorita della vigilia avendo vinto tre SuperG in stagione e correva in casa.

Ai piedi del podio, quarta, la tedesca Viktoria Rebensburg che precede Elena Curtoni, quinta e migliore delle azzurre. La 26enne d Morbegno, scesa col pettorale numero uno, è protagonista di un'ottima prestazione a differenza di Sofia Goggia, molto attesa alla vigilia visti i due podi in stagione ma capace di centrare soltanto il decimo posto a quasi un secondo dalla Schmidhofer. Chiude ottava Federica Brignone, pari merito con la francese Worley, mentre Francesca Marsaglia è 17esima.

Male anche le big più attese: sono infatti finite fuori pista sia l'americana Lindsey Vonn, sia l'austriaca Anna Veith, lei che aveva vinto il SuperG iridato nel 2015 a Vail quando ancora correva col cognome da nubile Fenninger. Le ragazze torneranno sulle nevi di St. Moritz venerdì per la combinata, discesa più slalom speciale.