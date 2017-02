Sci, Mondiali 2017: Francia d'oro nel team event, flop Italia

Francia brilla nel team event sulle nevi di Saint Moritz, sede dei Mondiali di sci alpino. La squadra transalpina, con big come Tessa Worley e Alexis Pinturault, ha battuto in finale la Slovacchia mentre il terzo posto è andato alla Svezia che ha superato i padroni di casa della Svizzera nella finalina. Prova incolore dell'Italia - Costazza, Tonetti, Curtoni, Razzoli - eliminata ai quarti dalla Slovacchia.

Labrilla nelsulle nevi di, sede deidi. La squadra transalpina, con big come Tessae Alexis, ha battuto in finale lamentre ilè andato allache ha superato i padroni di casa dellanella finalina. Prova incolore dell'- eliminata ai quarti dalla

Il team event, la prova a squadra dei Mondiali di sci alpino a St. Moritz, è della Francia che conquista la medaglia d'oro nella finale con la Slovacchia. I transalpini, con Tessa Worley, Alexis Pinturault, Adeline Baud Mugnier e Mathieu Faivre, hanno avuto la meglio su Petra Vhlova, Andreas Zampa, Veronica Velez Zuzulova e Matej Falat per appena 8 centesimi dopo che gli scontri diretti nello slalom erano terminati in parità, 2-2. Il bronzo è andato alla Svezia che ha superato per 3-1 i padroni di casa della Svizzera: Frida Hansdotter, Mathias Hargin, Maria Pietilae-Holmner e Andre Myhrer salgono sul podio a scapito di Wendy Holdener, Luca Aerni, Camille Rast e Reto Schmidiger.

Prova incolore per l'Italia che, al pari di Austria, Norvegia e Canada, esce ai quarti di finale. Il quartetto azzurro, con Chiara Costazza, Riccardo Tonetti, Irene Curtoni e Giuliano Razzoli, ha vinto agevolmente 4-0 contro l'Argentina al primo turno ma poi ha ceduto 3-1 nei quarti con la Slovacchia, poi arrivata alla medaglia d'argento. Nell'albo d'oro del team event ai Mondiali la Francia torna a vincere dopo 6 anni dopo i successi dell'Austria nel 2013 a Schladming e nel 2015 a Vail/Beaver Creek.