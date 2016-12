Sci, Gigante Semmering: Shiffrin concede il bis nella bufera

Cambiano le condizioni ma non il risultato: Mikaela Shiffrin, dopo il successo di ieri, concede il bis nel secondo Slalom Gigante di Semmering in Austria nonostante la bufera che si è abbattuta sul tracciato. La campionessa statunitense vince con il tempo complessivo di 2'09"40 con un vantaggio di 15 centesimi sulla francese Tessa Worley e di 18 sulla tedesca Viktoria Rebensburg. La migliore delle italiane è ancora Manuela Moelgg, ottava a +0"94.





in carriera per la 21enne delche si conferma la sciatrice più in forma del momento e consolida il primato nella classifica generale con 115 punti di vantaggio sulla svizzera Lara, sesta oggi. Grazie al secondo posto odierno, invece, laresiste in testa alla graduatoria dicon solo 35 punti di margine sulla. Prova difficile per le azzurre che faticano a trovare il giusto feeling nella parte alta del percorso e soffrono per le avverse condizioni atmosferiche con visibilità ridotta e fitta nevicata. Dopo il terzo tempo di ieri, lasi conferma la migliore tra lecon l'ottavo crono complessivo. Nona Federica(+0"96), 18esima Elena(+1"92), 21esima Francesca Marsaglia (+2"24), 26esima Marta(+2"84) e 27esima Nadia(+3"11). Esce di scena nella seconda manche Irene