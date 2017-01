Sci, Gigante Garmisch: mostro Hirscher, azzurri lontani

Show di Marcel Hirscher sulla pista Kandahar! L'austriaco centra la quarta vittoria stagionale dominando lo slalom gigante di Garmisch-Partenkirchen e rafforza la sua leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo. Sul podio anche lo svedese Olsson e il tedesco Luitz mentre il francese Pinturault, primo dopo la prima manche, è quarto. Indietro gli azzurri: Eisath e De Aliprandini sono nono e decimo.

Vittoria di forza per Marcel Hirscher nello slalom gigante di Garmisch-Partenkirchen, in Germania. L'austriaco, secondo dopo la prima manche, domina la seconda manche e vince sulla pista Kandahar con un distacco abissale, un secondo e mezzo sullo svedese Matts Olsson, al primo podio in carriera, e 1"95 sul tedesco Luitz. Hirscher centra la quarta vittoria stagionale e la seconda in gigante, disciplina dove Alexis Pinturault primeggia con tre successi: il francese chiude in testa la prima manche ma nella seconda pasticcia e termina quarto.

Non una gran giornata per gli italiani, con Florian Eisath nono e De Aliprandini decimo, più indietro Moelgg, 19esimo. Nella classifica di Coppa del Mondo Hirscher sale a 1260 punti e si porta a +432 su Kristoffersen e +497 su Pinturault.