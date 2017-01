Sci, gigante Adelboden: razzo Hirscher ma vince Pinturault

Spettacolo in Svizzera, ad Adelboden, dove Alexis Pinturault vince lo slalom gigante di Coppa del Mondo. Il francese, leader dopo la prima manche, conquista il terzo successo stagionale battendo per soli 4 centesimi uno straordinario Marcel Hirscher, secondo. Completa il podio un altro austriasco, Schoerghofer, terzo. Solo quarto Kristoffersen mentre il migliore degli italiani è Florian Eisath, nono.



Alexis Pinturault vince con merito lo slalom gigante di Adelboden, in Svizzera, quinta prova stagionale della specialità. Il francese, che aveva vinto a Soelden e in Val d'Isere, fa tris sulla pista Chuenisbargli e, dopo aver condotto nella prima manche, chiude al comando con il tempo di 2'23"99. Secondo è il campione austriaco Marcel Hirscher cui non basta una straordinaria seconda manche per ribaltare la gara: deve alzare bandiera bianca per appena 4 centesimi. Completa il podio un altro austriaco, Philipp Schoerghofer.





