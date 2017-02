Sci, Combinata Crans-Montana: Shiffrin regina, Brignone seconda

Fine settimana da incorniciare a Crans-Montana per Federica Brignone che, dopo il successo di venerdì, si ripete in combinata col secondo posto alle spalle della regina Mikaela Shiffrin. Terzo posto per la slovena Ilka Stuhec che conquista la coppa di specialità proprio ai danni della valdostana. Delude Sofia Goggia che, al comando dopo la prova del mattino in SuperG, fatica in slalom e deve accontentarsi dell'ottavo posto.

Terzo podio stagionale per Federica Brignone che, dopo la vittoria di venerdì, si ripete quest'oggi in combinata a Crans-Montana, in Francia, dove centra un prezioso secondo posto. La valdostana, in grande crescita nella seconda parte della stagione, è protagonista di un'ottima prova in slalom, la seconda assoluta nella manche, e chiude con 70 centesimi di ritardo dall'americana Mikaela Shiffrin, vincitrice grazie ad una prova sontuosa fra i pali stretti dopo il settimo posto del mattino.

Sul terzo gradino del podio c'è la slovena Ilka Stuhec che può gioire per la conquista della coppa di specialità in combinata proprio ai danni di Federica Brignone, seconda per appena 20 punti. Ai piedi del podio per appena 4 centesimi c'è la canadese Gagnon mentre si conferma in un momento negativo Sofia Goggia. La bergamasca, in testa alla gara dopo la prova di SuperG, rovina tutto nello slalom dove perde oltre 3 secondi e si deve accontentare dell'ottavo posto davanti all'altra azzurra Marta Bassino, nona.