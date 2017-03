Sci, SuperG Jeongseon: Goggia concede il bis, la Vonn si inchina ancora

Sofia Goggia non si ferma più e, dopo il primo successo in carriera ottenuto ieri in Discesa, trionfa nel Super Gigante di Jeongseon dimostrando un feeling pazzesco con la pista sudcoreana che ospiterà le Olimpiadi invernali il prossimo anno. Una straordinaria doppietta per l'azzurra che, col tempo di 1'20"35, beffa ancora una volta di 4 centesimi l'americana Lindsey Vonn e di 51 la slovena Ilka Stuhec (+0"51). Quarta Federica Brignone (+0"80).





lamette in bacheca la seconda vittoria in carriera e l'undicesimo podio in una gara dipraticamente perfetto per la 24enne bergamasca che commette un solo piccolo errore sul primo salto ma conclude poi la prova mettendosi alle spalle (esattamente come ieri) la Vonn, ancora a caccia del successo numero 78, e la Stuhec. La slovena può festeggiare per aver conquistato il pettorale di leader della classifica di specialità balzando al comando con 350 punti, 15 in più di(oggi solo nona).Prosegue l'ottimo momento di forma di Federicache chiude quarta con 8 decimi di distacco dalla. Quinta la giovane svizzera Jasmine(+0"979), sesta la statunitense Laurenne(+1"25) che precede la tedesca Viktoria(+1"26). Buona la prova complessiva delle italiane: decima Elena, undicesima Johanna, quindicesima Francesca, 27esima Anna, 31esima Martae 33esimaQuando mancano solo le finali di Aspen, Mikaelacontinua a comandare la classifica generale con 1323 punti davanti alla Stuhec con 1145 e acon 1023. Sofiaè quarta a quota 1021 e può ambire al podio vista l'assenza sicura della svizzera, infortunata nel corso degli ultimi