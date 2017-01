Sci, slalom Maribor: Shiffrin ancora regina, azzurre in ritardo

Altra pazzesca prova di Mikaela Shiffrin che fa suo lo slalom speciale sulla pista di Maribor e centra la quinta vittoria stagionale in specialità, la 27esima complessiva in Coppa del mondo. Il podio si completa con la svizzera Wendy Holdener, seconda con un ritardo di 19 centesimi, e con la svedese Frida Hansdotter, terza a 0"31. Attardate le azzurre: la migliore è Chiara Costazza, nona dopo una buonissima seconda manche.



Dopo avere messo la sua firma a Levi, Killington, Sestriere e Semmering, Mikaela Shiffrin cala il pokerissimo in slalom e trionfa anche sulla pista slovena di Maribor. Una vittoria che profuma di capolavoro quella della campionessa statunitense che, nonostante una pesante incertezza a metà della seconda manche, riesce miracolosamente a rimanere in piedi e a tagliare il traguardo con 19 centesimi di vantaggio su Wendy Holdener che vede così spegnersi le speranze di conquistare la prima vittoria stagionale in specialità: per la svizzera è comunque il quinto podio in sei gare. Prima volta tra le prime tre invece per Frida Hansdotter, detentrice della Coppa di slalom: la svedese è terza a 31 centesimi dalla Shiffrin. Quarta la slovacca Petra Vlhova davanti alla norvegese Nina Loeseth.





