Sci, Mondiali 2017: Guay trionfa in SuperG, deludono gli azzurri

Erik Guay vince la medaglia d'oro in Super Gigante ai Mondiali di sci 2017. Il canadese si impone sulla pista di St. Moritz con il tempo di 1'25"38 precedendo di 45 centesimi il norvegese favoritissimo della vigilia Kjetil Jansrud. Sul terzo gradino sale un altro canadese, Manuel Osborne-Paradis (+0”51). Grande delusione per gli italiani con Dominik Paris che chiude nono (+1"02) mentre Peter Fill è addirittura fuori dalla Top 10 (+1"11).



Gara praticamente perfetta quella di, protagonista solo due settimane fa a Garmisch di una terribile caduta. Il canadese non sbaglia nulla atterrando con precisione sui salti e pennellando linee pulitissime che gli permettono di mantenere alta la velocità. Persi tratta della seconda medaglia d'oro mondiale della carriera dopo quella ottenuta innel 2011. L'argento va al favoritissimomentre a conquistare il bronzo è, grande sorpresa di giornata, scattato col pettorale numero 26. Il canadese scalza dal podio per appena 3 centesimi il norvegeseConcostretto alle speranze azzurre di medaglia erano tutte concentrate suchiude nono ma con qualche rimpianto per aver perso decimi preziosi con errori piuttosto gravi in uscita dai salti. Fuori dalla Top 10 invece gli altri italiani:(undicesimo) accusa un ritardo di +1"11, più indietro(+1"91) ed(+2”16).