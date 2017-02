Sci, Mondiali 2017: Discesa Libera maschile rinviata per nebbia

La Discesa Libera maschile ai Mondiali di sci di St. Moritz in Svizzera è stata rinviata per la presenza di nebbia in pista. La gara, inizialmente prevista per le 12, è stata più volte spostata con intervalli di mezzora prima di essere definitivamente sospesa a causa della visibilità non sufficiente nella parte alta del tracciato. Ancora da stabilire la data del possibile recupero che potrebbe avvenire già domani o nella giornata di mercoledì.





