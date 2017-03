Sci, finali Aspen: Paris secondo in SuperG, l'Italia fa 40

E' ancora grande Italia sulla pista di Aspen: grazie al secondo posto di Dominik Paris in SuperG, gli azzurri migliorano ulteriormente il record di podi stagionali festeggiando il 40esimo piazzamento. Sul gradino più alto sale l'austriaco Hannes Reichelt che vince la gara col tempo di 1'08"22. Terzi ex aequo lo svizzero Mauro Caviezel e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, mentre Peter Fill chiude in settima posizione.



Lo sci azzurro ruggisce anche in SuperG e conquista un altro splendido podio sulla neve di Aspen: il merito è di Dominik Paris che, dopo il trionfo di ieri in discesa, si piazza al secondo posto con un ritardo di soli 11 centesimi dall'austriaco Reichelt, alla 13esima vittoria in carriera. L'exploit, però, non basta all'azzurro per conquistare il podio nella classifica di specialità: Paris, al 20esimo podio personale in Coppa del mondo, chiude al quarto posto a quota 277 punti, a -22 da Kilde e a -26 da Reichelt.



Primo(394) che si era già matematicamente assicurato ilprima di Aspen: il 31enne norvegese, nono al traguardo, bissa il successo ottenuto nel 2015. Gara strana quella indove si registra un doppio ex aequo: oltre a quello diche si dividono il terzo posto, c'è anche quello tra il francesee l'austriacoche si piazzano davanti a Peter(settimo): l'azzurro, vincitore dellaper il secondo anno di fila, chiude la classifica diin quinta posizione alle spalle di Paris.