Sci, discesa Jeongseon: finalmente Goggia, è il suo primo trionfo

Finalmente Sofia Goggia: la 24enne bergamasca vince la discesa di Jeongseon, su una delle piste che faranno da cornice alle prossime Olimpiadi invernali del 2018, conquista il suo decimo podio stagionale (prima italiana a riuscirci) e soprattutto festeggia la sua prima, attesissima vittoria in Coppa del mondo. Alle sue spalle, staccata di soli 7 centesimi, si piazza Lindsey Vonn. Il podio si completa con il terzo posto della slovena Ilka Stuhec.



"Sono molto felice per questa vittoria. Non me l'aspettavo e la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me per il raggiungimento di questo risultato". Sofia Goggia è l'immagine della felicità dopo la discesa di Jeongseon, in Corea del Sud, che le regala il primo successo in Coppa del mondo a coronamento di una stagione straordinaria: "La Vonn si era dimostrata superiore nelle prove - prosegue la 24enne bergamasca -. Tagliare il traguardo ed esserle davanti per 7 centesimi è stato bello". E la Goggia si gode un momento davvero magico visto che nessuna sciatrice azzurra prima di lei era riuscita a salire dieci volte sul podio in una sola stagione: persino la grande Deborah Compagnoni si era fermata a 9 nel 1996-97 e 1997-98. E ora la Goggia, che in classifica generale è quarta con 921 punti, insegue un altro record: quello dei 1100 punti ottenuti da Karen Putzer nella Coppa del mondo 2002-03, record assoluto per un'italiana.



Mastica amaro invece Lindseyche non riesce a centrare la suae vede fermarsi la sua rincorsa al record assoluto di Ingemar(86). La campionessa statunitense si arrende allaper soli 7 centesimi, sono 23 invece quelli accumulati da Ilka, leader della classifica di discesa con 497 punti (97 in più dell'azzurra). Tra le altre italiane impegnate ala migliore è Johanna, ottava. Ai piedi del podio la statunitense Laurenne. Buona anche la prova di Verena, decima. Sedicesima, ventesima Federica, 35esima Marta. Fuori, infine, Francesca