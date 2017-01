Sci, City Event Stoccolma: sorpresa Strasser, dominio Shiffrin

Va al tedesco Linus Strasser il City Event di Stoccolma, lo slalom parallelo sulla collina di Hammarbybacken valido per la Coppa del mondo: secondo posto per il francese Alexis Pinturault, terzo lo svedese Mattias Hargin. In campo femminile vince come da copione la favoritissima Mikaela Shiffrin che in finale ha la meglio sulla slovacca Veronika Velez Zuzulova. Terza la norvegese Nina Loeseth. Nessun azzurro supera i quarti.



Ricca di colpi di scena la prova maschile dove Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen vengono eliminati già agli ottavi: a farli fuori sono rispettivamente il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e il tedesco Linus Strasser (che poi trionferà). Senza acuti la prova degli azzurri da cui era lecito attendersi qualcosa di più: Giuliano Razzoli fa suo il derby agli ottavi contro Manfred Moelgg, ma ai quarti si arrende allo svedese Mattias Hargin. Finisce al secondo turno anche il parallelo di Stefano Gross che, dopo avere eliminato il francese Julien Lizeroux, si inchina a Strasser. Il podio della prova maschile si completa con il francese Alexis Pinturault (secondo) e con lo svedese Hargin, che nella finalina ha la meglio sul britannico Dave Ryding. Con questo risultato Pinturault aggancia Kristoffersen al secondo posto della classifica generale di Coppa del mondo alle spalle di Hirscher.



Tutto come da copione, invece, nella gara femminile dove a farla da padrona è Mikaela: la statunitense, sempre più leader della generale dove ora hasu Lara, fa fuori senza problemi le avversarie e in finale piega la resistenza della slovacca Veronika. Gradino più basso del podio per la norvegese Ninache strappa il terzo posto alla beniamina di casa Frida. Si ferma proprio contro lail cammino di Chiara: l’azzurra, dopo avere eliminato agli ottavi la ceca Sarka, viene estromessa ai quarti dalla svedese.