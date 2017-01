Dakar 2017, 1a tappa: Al Attiyah subito a segno

E' ufficialmente partita la 39esima edizione della Dakar e Nasser Al Attiyah va subito a segno. Il principe qatariota, al volante della Toyota, si impone fra le auto nella prima tappa, 454 km da Asuncion, in Paraguay, a Resistencia, in Argentina, 39 dei quali di speciale. Nelle moto il successo è andato al francese della Yamaha Xavier de Soultrait mentre l'italiano Alessandro Botturi chiude 13esimo a 1'13" di ritardo.



Nessuna sorpresa al via della Dakar 2017 che è scattata da Asuncion, in Paraguay, ed è arrivata in Argentina, a Resistencia, dopo 454 km di viaggio, 39 dei quali di speciale. Fra le auto il successo nella prima tappa è andato al principe qatariota Nasser Al Attiyah che, nonostante qualche piccolo problema, ha completato la prova al volante della sua Toyota in 25'41" precedendo la Ford di Pons, l'altra Toyota di Nani Roma e la Peugeot di Carlos Sainz; sesto a quasi un minuto Sebastien Loeb su Peugeot, solo 12esimo ad un oltre un minuto e mezzo il francese Peterhansel, campione in carica, lui pure su Peugeot.





Per quanto riguarda le, buona prestazione dell'italiano Alessandroche, in sella alla, chiudea 1'13" dal vincitore, il francese Xavierche completa lo speciale in(anche lui su Yamaha), appena 2" meglio dello spagnolocon lagiunge invece con oltre. Tra i big è settimo a 32"mentre l'australianocon la, vincitore nel 2016, è 17esimo aFra isi impone il brasiliano Marcelomentre fra iil cecoprecede di 11" il favorito olandese. Domani la seconda tappa, da, 803 km, 275 di speciale.