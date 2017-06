Serie A: il calendario delle amichevoli estive

Un'estate densa di impegni. Il campionato di Serie A si è chiuso da poco meno di un mese e, qualcuno, è già in astinenenza dal calcio giocato. Per fortuna, l'attesa prima di vedere di nuovo tutti in campo non sarà lunga e, come sempre, il mese di luglio offre un menù ricchissimo di amichevoli estive con cui soddisfare la propria sete di calcio. Nonostante molte squadre debbano ancora rendere noti i propri impegni, ecco un calendario (in costante aggiornamento) con tutte le date e tutti gli orari delle amichevoli estive delle squadre di Serie A.

ECCO TUTTE LE DATE E GLI ORARI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A:

ATALANTA:

Calendario da definire.

BENEVENTO:

Calendario da definire.

BOLOGNA:

5 agosto – Hoffenheim vs Bologna

CAGLIARI:

Calendario da definire.

CHIEVO:

Calendario da definire.

CROTONE:

Calendario da definire.

FIORENTINA:

Calendario da definire.

INTER:

9 luglio – Inter vs Wattens

15 luglio – Inter vs Norimberga

21 luglio – Inter vs Schalke 04

24 luglio – Inter vs Lione

27 luglio – Inter vs Bayern Monaco (International Champions Cup)

29 luglio – Inter vs Chelsea (International Champions Cup)

JUVENTUS:

19 luglio – Juventus vs Rayados

20 luglio – Juventus vs Tigres

22 luglio – Juventus vs Barcellona (International Champions Cup)

26 luglio – Juventus vs PSG (International Champions Cup)

30 luglio – Juventus vs Roma (International Champions Cup)

LAZIO:

22 luglio – Lazio vs Spal

MILAN:

18 luglio – Milan vs Borussia Dortmund (International Champions Cup)

22 luglio – Milan vs Bayern Monaco (International Champions Cup)

NAPOLI:

Calendario da definire.

ROMA:

11 luglio – Roma A vs Roma B

20 luglio – Roma vs PSG (International Champions Cup)

25 luglio – Roma vs Tottenham (International Champions Cup)

30 luglio – Roma vs Juventus (International Champions Cup)

10 agosto – Roma vs Siviglia (Trofeo "Antonio Puerta")

SAMPDORIA:

15 luglio – Sampdoria vs Sellero Novelle

22 luglio – Sampdoria vs Feralpisalò

26 luglio – Sampdoria vs Cremonese

29 luglio – Sampdoria vs Verona

2 agosto – Sampdoria vs Manchester United (The Unmissable Tour)

SASSUOLO:

Calendario da definire.

SPAL:

22 luglio – Lazio vs Spal

TORINO:

Calendario da definire.

UDINESE:

Calendario da definire.

VERONA:

29 luglio – Sampdoria vs Verona