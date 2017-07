Amichevoli: Milan, buona la prima, 4-0 a Lugano

Buona la prima per il Milan che vince 4-0 nell'esordio stagionale in amichevole sul campo del Lugano. Il tecnico Montella lancia subito i nuovi Musacchio, Rodriguez, Kessie, Borini e Calhanoglu ma a lasciare il segno è il baby Cutrone che sblocca il match al 2'. Nella ripresa il Milan si presenta con uno schieramento rivoluzionato e va di nuovo a segno col giovane Crociata al 63', con Sosa all'83' e con Gomez al 90'.

Prima uscita stagionale per il nuovo Milan di Montella che è di scena allo stadio Cornaredo per affrontare il Lugano, formazione della massima serie svizzera. Nei rossoneri spazio dall'inizio per i nuovi Musacchio, Rodriguez, Kessie, Borini e Calhanoglu, quest'ultimo in maglia numero 10, ma a lasciare il segno è il baby Patrick Cutrone che al 2' firma il primo gol stagionale. Splendida la combinazione al limite dell'area tra Kessie e Bertolacci, con quest'ultimo che serve in area Cutrone il quale insacca. All'11' Kessie conduce il contropiede e scarica su Cutrone, stavolta il suo tiro è centrale. Poco dopo, al 17', unico lampo di Calhanoglu che serve l'accorrente Rodriguez con un filtrante, controllo, palla sul destro e conclusione deviata in angolo. Prima dell'intervallo si fa vedere anche il Lugano e al 45' Storari deve impegnarsi per respingere con i piedi il tiro molto pericoloso di Schappi.

Nella ripresa Montella cambia tutta la formazione, lancia Niang, Bacca e Sosa, tutti e tre sul mercato, più i giovani Zanellato e Crociata. La prima chance è proprio di Bacca che riceve da Antonelli, si gira e scarica il destro ma è centrale e Da Costa libera a lato. E' il preludio al 2-0 che arriva al 63': bravissimo Mauri che penetra centralmente, poi scarica a destra per Crociata che entra in area e segna in diagonale. Il Milan ha in mano la gara, Niang spreca da buona posizione, poi Da Costa vola per disinnescare l'incornata di Gomez. All'83' il ricercato 3-0 arriva con Sosa che si inserisce in area, controlla l'ottimo assist di Mauri e insacca al volo. Al 90' il poker lo firma Gomez che, sull'ennesimo angolo perfetto di Sosa, prende l'ascensore e realizza con un maestoso colpo di testa. Finisce 4-0, buona la prima per il Milan che si imbarcherà per la Cina per i test contro Borussia Dortmund il 18 e col Bayern Monaco il 22 luglio.

TABELLINO:

Lugano-Milan 0-4

MARCATORI: 2' Cutrone (M), 63' Crociata (M), 83' Sosa (M), 90' Gomez (M)

LUGANO (4-4-2): Da Costa; Rouiller, Sulmoni, Golemic (61' Kovacic), Mihajlovic (77' Andreoni); Guidotti (66' Milosavljevic), Sabbatini, Mariani (38' Vecsei), Schappi (61' Crnigoj), Culina (46' Junior), Marzouk. A disp.: Russo, Crescenzi, Martignoni. All.: Tami.

MILAN (4-3-3): Storari (46' Gabriel); Abate (46' De Sciglio), Paletta (46' Zapata), Musacchio (46' Gomez), Ricardo Rodriguez (46' Antonelli); Kessie (46' Mauri), Montolivo (46' Sosa), Bertolacci (46' Zanellato, 86' Gabbia); Borini (46' Crociata, 86' Simic), Cutrone (46' Bacca), Calhanoglu (46' Niang). A disp.: Guarnone. All.: Montella.

Arbitro: Luca Gut

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno