Amichevoli: altra goleada per la Lazio, 9-1 alla Top 11 Radio Club

Seconda amichevole e secondo successo per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti battono 9-1 la Top 11 Radio Club. Gran primo tempo degli uomini di Simone Inzaghi, con il 5-0 firmato dalla doppietta di Immobile e dalle reti di Marusic, Lulic e Felipe Anderson su calcio di rigore. Nella ripresa, il tecnico cambia tutta la formazione: arrivano le reti di Palombi, Lombardi, Bastos e Djordjevic. Di Sansoni la rete ospite.

La Lazio torna in campo dopo la prima amichevole con l'Auronzo, vinta 16-0, e soprattutto dopo l'addio del capitano Lucas Biglia. Inzaghi decide di schierare un 3-5-2 con De Vrij al centro della difesa, Basta e Lulic esterni e davanti la coppia Felipe Anderson-Immobile. E' proprio l'ex Torino a sbloccare la partita: servito da Milinkovic-Savic, l'attaccante trova l'1-0 con un pallonetto che beffa Fagherazzi dopo soli 5 minuti di gioco. I biancocelesti vanno subito vicini al 2-0 con un palo colpito dal centrocampista serbo, che dal limite conclude con un potente destro. Il raddoppio, però, è solo rinviato, e arriva al 21', firmato ancora da Immobile, che batte il portiere della Top 11 con una gran conclusione che finisce sotto la traversa. Fase favorevole alla Lazio, spesso al tiro e cinica. Nel giro di 2', arrivano altre due reti, messe a segno da Marusic, che insacca un cross basso di Basta al 27', e di Lulic, liberato da una gran giocata di Felipe Anderson. E' proprio il brasiliano a trovare il pokerissimo nel primo tempo grazie ad un rigore conquistato dall'ex Udinese a pochi istanti dal duplice fischio di Palmieri.

Nella ripresa, Inzaghi stravolge la squadra, cambiando l'intero undici iniziale: entrano Vargic, Bastos, Luiz Felipe, Crecco, Patric, Murgia, Oikonomidis, Lombardi, Djordjevic, Rossi e Palombi. E' proprio l'ex Ternana, al quarto d'ora, a trovare il sesto gol grazie ad un assist del serbo. Il settimo gol arriva dopo 7', ed è firmato da Lombardi, che realizza con un colpo di testa da calcio d'angolo. Due minuti dopo, arriva la rete che non ti aspetti: a metterlo a segno è Sansoni, che realizza il gol della bandiera per la Top 11. Al 78', altro calcio d'angolo, battuto stavolta da Murgia e realizzato da Bastos. Un minuto dopo, ci sarebbe la palla del 9-1, ma Rossi trova il palo dopo una deviazione di prima da un cross dalla destra. La rete, ad ogni modo, è solo rinviata di 8 minuti: all'87', infatti, Djordjevic entra in area, mette a sedere il portiere avversario e deposita la sfera in rete. C'è tempo anche per un'ultima occasione a pochi istanti dal fischio finale: a tentare l'eurogol è Murgia, che prova ad emulare Chiriches e cerca il pallonetto da centrocampo, ma la sfera manca di poco lo specchio della porta. Finisce così la seconda amichevole per la Lazio, ancora una volta in palla dopo la goleada sull'Auronzo. Squadra che non ha risentito del mancato ingresso in campo di Keita, mattatore nel 16-0 del primo impegno, e della partenza di Biglia, con un Ciro Immobile, all'esordio stagionale, già in formato Serie A.

IL TABELLINO

LAZIO-TOP 11 RADIO CLUB 103

LAZIO (3-5-2): Strakosha (46′ Vargic); Wallace (46′ Bastos), De Vrij (46′ Luiz Felipe), Hoedt (46′ Crecco); Basta (46′ Patric), Milinkovic (46′ Murgia), Luis Alberto (46′ Oikonomidis), Lulic (46′ Lombardi, 74′ Mohamed), Marusic (46′ Rossi); Felipe Anderson (46′ Palombi), Immobile (46′ Djordjevic). A disp.: Adamonis, Guerrieri, Radu, Lukaku, Kishna, Keita. All. Inzaghi.

TOP 11 RADIO CLUB 103 (4-4-2): Fagherazzi; Viel, Selle, Fossen, Sperti; Triches, Cavalet, Barattin, N’Diaye; Del Puppo, Barro. A disp. De Pollo, Dal Pont, Bressan, Da Roit, Dei Negri, Da Rold, Sansoni. All. De Battista.

Marcatori: 5′, 21′ Immobile, 27′ Marusic, 28′ Lulic, 43′ rig. Felipe Anderson, 59′ Palombi, 66′ Lombardi, 68′ Sansoni (Top 11), 78′ Bastos, 87′ Djordjevic

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Arbitro: Palmieri

Assistenti: Moretto, Canal