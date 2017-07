Roma, Di Francesco parte con una goleada: 8-0 al Pinzolo

La nuova avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma si apre con una goleada. I giallorossi, alla prima amichevole della stagione 2017-2018, ne fanno 8 al Pinzolo allo Stadio Pineta dopo cinque giorni di preparazione in Val Rendena. Con una formazione infarcita di giovani, in evidenza Diego Perotti che segna anche il primo gol stagionale su rigore dopo avere chiuso l'anno con la rete decisiva con il Genoa. Doppietta per l'argentino e per Tumminello.

Il primo test stagionale per la Roma di Eusebio Di Francesco finisce con una vera e propria goleada contro il Pinzolo. Allo Stadio Pineta, i giallorossi ne fanno 8 alla formazione locale nonostante una squadra infarcita di giovani in attesa dei big che sabato si presenteranno a Trigoria per i primi test fisici. Di Francesco schiera un classico 4-3-3, affidando la fascia di capitano a Diego Perotti. Ed è proprio l'argentino ad aprire le marcature dopo 6 minuti con il calcio di rigore che spezza l'equilibrio. Il divario tecnico tra le due formazioni è evidente ed i giallorossi chiudono i primi 45 minuti di gioco sul punteggio di 7-0. In rete ancora Perotti, autore di una doppietta, proprio come Tumminello che, prima di sinistro e poi di testa, non dà scampo al portiere del Pinzolo. Gloria anche per Castan, Cappa e Matteo Ricci, fratello di Federico, finito al Sassuolo nell’affare Pellegrini.

I due allenatori rivoluzionano le squadre nella ripresa con Di Francesco che lascia in campo il solo Gerson rispetto all'undici iniziale. La musica sul terreno di gioco, però, non cambia e il giovane Ciavattini trova la rete dell'8-0 con il piattone destro in avvio di secondo tempo. La Roma continua a collezionare innumerevoli occasioni, sfruttando le amnesie difensive del Pinzolo, senza però riuscire più a trovare la via del gol. A 10 minuti dalla fine è il palo a negare la gioia del gol a De Santis. Tra i migliori in campo, Bruno Peres e Diego Perotti nel primo tempo. Spunti interessanti anche da parte del neo arrivato Maxime Gonalons, così come molto positiva anche la prova del giovane Cappa. Nella ripresa si mettono in luce Ciavattini, autore di un bel gol, e Sadiq che, anche senza timbrare il cartellino, corre e lotta più di chiunque altro.

TABELLINO:

Roma-Pinzolo 8-0

MARCATORI: Perotti (2), Castan, Cappa, Tumminello (2), Ricci, Ciavattini

ROMA (4-3-3): Alisson (46' Lobont); Bruno Peres (46' Gyomber), Castan (46' Seck), Juan Jesus (46' Marcucci), L. Pellegrini (46' Nani); M. Ricci (46' Ciavattini), Gonalons (46' De Santis), Gerson (60' Keba); Cappa (46' Valeau), Tumminello (46' Sadiq), Perotti (46' Vainqueur) (C).

Allenatore: Eusebio Di Francesco

PINZOLO (5-3-2): Collini; Collini M. (C), Mosca, Iseppi, Armani, Bortolotti; Polla, Riccadonna, Lorenzi; Caola, Masè.

A disposizione: Cereghini, Polli, Valenti, Pinzi, Ninkovic, Sardo, Foccoli, Diego Collini, Bonapace, Bonomini.

Allenatore: Corrado Bonazza

Arbitro: Simone Sozza di Seregno

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno