Amichevoli: Settebello Napoli, Trento travolto

Continua lo show del Napoli in questa preparazione. Nella seconda amichevole stagionale, gli uomini di Sarri travolgono per 7-0 il Trento, club neopromosso in Serie D. Nel primo tempo, gli azzurri calano il poker con Mertens, Giaccherini, Chiriches (gran gol in pallonetto per lui) e Callejon. Nella ripresa, il tecnico toscano cambia l'undici titolare: entrano Insigne e Milik, autore di una doppietta. In rete anche il nuovo acquisto Ounas.

Il Napoli, in questa seconda amichevole stagionale, inizia senza Reina, Insigne e Koulibaly, sostituiti rispettivamente da Rafael, Chiriches e Giaccherini nel 4-3-3. Dirompente l'avvio degli azzurri, che si rendono pericolosi dopo soli 2 minuti grazie ad un calcio d'angolo di Ghoulam che colpisce il palo. Gli uomini di Sarri insistono e, al 16', passano in vantaggio: Mertens riceve dal limite dell'area e conclude di destro. Il suo tiro, deviato da Brugger, mette fuori causa Grabizza. E' la settima rete del belga in questo avvio di stagione dopo le sei rifilate all'Anaunia. Gli azzurri continuano ad attaccare, sfondando soprattutto sulle fasce con Callejon, che cerca sempre la progressione sulla destra per poi cercare Mertens, o l'inserimento del centrocampista, nel centro dell'area. L'ex Real Madrid va vicino al gol quando prova ad avventarsi su una palla vagante a pochi passi dalla linea di porta, ma il portiere del Trento è prodigioso e coraggioso nell'uscita. Alla mezz'ora, il Napoli sembra replicare la rete del 2-0, ma il tiro di Mertens viene stavolta ribattuto fuori dallo specchio della porta. Il tema tattico non cambia: è sempre Callejon ad inserirsi. Stavolta, però, l'esterno salta Grubizza, ma si allarga. Lo spagnolo cerca comunque il gol da posizione impossibile, colpendo il palo dalla linea di fondo al 35'. Dopo 2 minuti, però, il Napoli raddoppia: è sempre Callejon, dalla destra, a mettere in mezzo un pallone che Giaccherini deve solo spingere in rete di testa. Palla al centro, gli azzurri recuperano palla e Chiriches si inventa il gol della serata e di questa pre-season degli uomini di Sarri. Il centrale, da dietro la linea di centrocampo, fa partire un pallonetto che sorprende Grubizza. C'è spazio, nel primo tempo, anche per la quarta rete, messa a segno da Callejon, che corona il suo perfetto primo tempo con la rete del poker, arrivata grazie ad una strepitosa giocata di Hamsik. Il capitano, dopo un gioco di prestigio, serve il numero 7, che batte il portiere in diagonale. E' l'ultima giocata di un primo tempo perfetto da parte degli uomini di Sarri.

Il tecnico partenopeo, nella ripresa, cambia tutto l'undici, schierando Sepe, Hysaj, Koulibaly, Tonelli, Strinic, Allan, Jorginho, Zielinski, Ounas, Milik ed Insigne. Il più pericoloso, ad inizio ripresa, è l'ex Udinese, che cerca dopo pochi secondi il gol in area dopo un rimpallo: sfera di poco a lato. Al 7', si accende Insigne: l'esterno cerca il classico destro a giro dall'interno dell'area, ma il pallone lambisce il palo. Si ripropone, dopo 4 minuti, ancora Zielinski, ma il suo sinistro dal limite dell'area finisce di poco sopra la traversa. Il pokerissimo, però, è rinviato di pochi minuti: al 59', infatti, il numero 24 mette al centro un cross sul quale si avventa Milik, che in tuffo e di testa firma il 5-0. Palla al centro e il Napoli trova il sesto gol: a segnarlo è Ounas. Il neoacquisto del Napoli, servito da un ottimo pallone di Jorginho, conclude al volo di sinistro in area, trovando la sua prima rete in questa esperienza partenopea. E' ancora l'asse Insigne-Milik a portare la rete del 7-0 al 66': l'azzurro cerca la conclusione deviata dal portiere trentino. Sulla ribattuta si avventa il polacco, che di rovesciata trova la sua personale doppietta e la settima rete di uno straordinario Napoli. L'ex Ajax troverebbe anche la tripletta, ma viene fermato giustamente per fuorigioco. Il numero 24 prova poi il calcio piazzato all'87', ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Tocca a Tonelli, poi, sfiorare l'8-0 al 90', ma il suo colpo di testa su corner di Insigne finisce incredibilmente a lato. Finisce così la seconda amichevole del Napoli, già capace di mettere in mostra un gran calcio, unito a grande cattiveria sotto porta.

IL TABELLINO

NAPOLI-TRENTO 7-0

NAPOLI: Rafael (46' Sepe); Maggio (46' Hysaj), Albiol (46' Koulibaly), Chiriches (46' Tonelli), Ghoulam (46' Strinic); Rog (46' Allan), Diawara (46' Jorginho), Hamsik (46' Zielinski); Callejon (46' Ounas), Mertens (46' Milik, 72' Pavoletti), Giaccherini (46' Insigne). A disposizione: Sepe, Strinic, Allan, Jorginho, Maksimovic, Zielinski, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Pavoletti, Ounas, Tonelli, Milik. All.: Maurizio Sarri

TRENTO: Grubizza; Rippa, Badjan, Bertaso, Cascone; Brugger, Gattamelata, Furlan; Lella, Lillo, Osti. A disposizione: Cuoco, Cavagna, Casagrande, Falco, Dallavalle, Calcagnotto, Bacher, Ferraglia, Paoli, Appiah, Trevisan, Mahmuti, Duravia, Pangrazzi, Marini, Boldini. All.: Roberto Vecchiato

Marcatori: 16' Mertens, 37' Giaccherini, 38' Chiriches, 44' Callejon, 58' Milik, 60' Ounas, 66' Milik

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno