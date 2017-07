Napoli, Insigne, Milik e Mertens fanno gioire Sarri: 17-0 all'Anaunia

Il Napoli di Maurizio Sarri non perde il 'vizio' del gol. Gli azzurri, nella prima amichevole estiva della stagione 2017/2018, ne fanno addirittura 17 contro i dilettanti della Bassa Anaunia, a Dimaro. Grandi protagonisti del match, Lorenzo Insigne, che segna il primo gol della nuova stagione del Napoli dopo appena 3 minuti, Arkadiusz Milik, autore di una tripletta, e Dries Mertens che ne fa addirittura 6 in appena 45 minuti di gioco.

La prima stagionale del Napoli di Maurizio Sarri è un vero e proprio show. A Dimaro, nella prima amichevole estiva della stagione 2017/2018, gli azzurri strapazzano i dilettanti della Bassa Anaunia con un rocambolesco 17-0. Il tecnico toscano sorprende tutti non portando nemmeno in panchina Reina, Duvan Zapata e Tonelli, mentre partono dal primo minuto Hamsik, Milik, Callejon e Insigne. Ed è proprio di 'Lorenzo il Magnifico' il primo gol della stagione del Napoli. L'attaccante partenopeo infila il portiere avversario con un tap in sottomisura dopo una bella azione sull'asse Hamsik-Allan. Il Napoli, nonostante i carichi di lavoro, gioca in assoluta scioltezza ed è padrone del campo con la prima frazione che si chiude sul punteggio di 7-0. Oltre ad Insigne, autore di una doppietta, in rete anche Milik, che ne mette addirittura 3, Allan e Maksimovic.

Ad inizio ripresa, Maurizio Sarri rivoluziona la squadra con 10 cambi, costringendo il solo Maggio agli straordinari. A rubare la scena a tutti, però, è Dries Mertens, le cui gambe girano già a pieno regime. Il belga, letteralmente immarcabile, ne mette addirittura 6 in appena 45 minuti di gioco. Mertens segna in tutti i modi: prima va in rete dopo una progressione personale, chiusa da una conclusione sul secondo palo che sorprende il portiere, poi, di giustezza, infila l'estremo difensore avversario da pochi passi e, infine, timbra di nuovo il cartellino con una gran botta centrale. In mezzo altri 3 gol, complici le disattenzioni della distratta difesa dell'Anaunia. Nel secondo tempo trovano gloria anche Giaccherini, autore di una doppietta, Rog (che colpisce anche un palo nel finale) e Pavoletti, in rete a pochi instanti dal suo ingresso.

TABELLINO:

Napoli-Bassa Anaunia 17-0

Marcatori: Insigne (2), Milik (3), Allan, Maksimovic, Mertens (6), Giaccherini (2), Rog, Pavoletti

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Maggio, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

A disposizione: Rafael, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic, Diawara, Rog, Zielinski, Leandrinho, Ounas, Mertens, Pavoletti, Giaccherini.

All. Sarri

ANAUNIA - Cristoforì, Giacomelli, Mochen, Iob, Corrà, Zanotti, Mazza, Paoli, Franzoi, Gironimi, Tarter.

A disposizione: Filippi, Toscano, Larcher, Cattani, Pilati, Iori, Soranzo, Nicolussi, Bergamo, Gottardi.

All. Bertoncini