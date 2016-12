Primavera: risultati, classifiche e calendario. Live

Swgui in diretta i quarti di finale di Coppa Italia Primavera, in programma oggi 21 dicembre a partire dalle 14



Tante le sorprese nell’ultimo turno del 2016 del campionato Primavera. Nel girone A il Milan crolla in casa con la Lazio, spinta da una tripletta del suo capitano Alessandro Rossi. I biancocelesti restano al terzo posto, mentre i rossoneri scivolano a -7 dal Verona capolista, fermato in casa da un coriaceo Cesena. Bene la Fiorentina, che se la suda tutta contro un Napoli inarrendevole e che non molla la zona playoff, e la Sampdoria, che a Trapani capitalizza il gol di Balde nel primo tempo.





Nel girone B Juventus regina dopo il tris di Pescara (a segno Coccolo, Keane e Clemenza). Il Chievo tiene il passo della capolista: ad Ascoli va subito sotto, poi rimonta pazientemente con le reti di Liberal, Pogliano e Depaoli. Il Torino non va oltre il pari contro una pericolosissima Udinese e perde una posizione, ma il Sassuolo non ne approfitta, lasciandosi imbrigliare in casa dalla Pro Vercelli. L’Empoli spegne le velleità del Bari e va a caccia di un ruolo da protagonista.





L’instabilità continua a governare il Girone C, dove ora l’Inter comanda in solitaria. I nerazzurri di Vecchi si impongono d’autorità a Bologna (Belkheir e Pinamonti) e staccano la Virtus Entella, incapace di cristallizzare il vantaggio subitaneo di Puntoriere nel derby con il Genoa. Nel big match della giornata l’Atalanta torna al successo mandando al tappeto la Roma (secondo ko consecutivo per i giallorossi) con un gol di Capone nel primo tempo.





